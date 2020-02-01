1 февраля в Алтайском крае остается перекрытой одна трасса

В Алтайском крае на утро 1 февраля из-за снежных заносов остается закрытой одна трасса, сообщает региональное управление МЧС России.

Речь идет об автодороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Казахстаном. Ее перекрыли на участке от села Курья до Казахстана. Ограничение распространяется на все виды транспорта. По остальным трассам движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, на юге региона несколько дней бушевала метель. Было перекрыто свыше 30 дорог. Из-за метели без транспортного сообщения с райцентрами осталось несколько десятков населенных пунктов. Для них организовали доставку продуктов и медикаментов на снегоходах.

Губернатор Виктор Томенко предупредил, что метель вернется снова на следующей неделе. Он призвал бросить все силы на уборку снега, а не ждать, пока он растает.