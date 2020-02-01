"Ниву" перевернуло от удара прицепа КамАЗа на алтайской трассе

Оторвавшийся прицеп стал причиной ДТП на тюменцевской трассе в Алтайском крае, сообщает газета "Каменские известия".

Авария случилась во второй половине дня 31 января. Очевидцы утверждают, что началось все с того, что у КамАЗа отцепился прицеп.

Он ударил по "Ниве", которая двигалась по встречной полосе, в результате чего внедорожник перевернулся. К счастью, обошлось без жертв – очевидцы рассказывают, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее в этом месяце произошел другой инцидент с прицепом. Переполненный древесиной прицеп грузовика опрокинулся на проезжую часть в Бийске. Грузовой автомобиль при этом остался на месте. Груз выпал на дорогу, и проезд для машин оказался перекрыт.