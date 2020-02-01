Новые правила увольнения вступили в силу в России

Запущенный процесс перехода на электронные трудовые книжки в России повлек за собой и другие изменения законодательства в области отношений работника и работодателя.
Одним из изменившихся аспектов стал список документов, которые должны выдать сотруднику при увольнении. К стандартному перечню добавилась форма СТД-Р, в которую работодатель должен внести все сведения о трудовой деятельности бывшего сотрудника и вручить документ ему.
Напомним, что переход на электронную трудовую книжку носит заявительный характер. Желающим получить ее следует написать обращение к своему работодателю до конца 2020 года.
Есть четыре варианта:
- Сотрудник пишет заявление работодателю в произвольной форме (до 31 декабря 2020 года, кроме нескольких исключений) с просьбой вести трудовую книжку в электронном виде. В таком случае бумажную трудовую он получает на руки.
- Сотрудник пишет заявление о сохранении бумажной трудовой книжки. В таком случае будет вестись сразу две книжки: бумажная и электронная.
- Сотрудник не пишет никакого заявления. Тогда работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге и заведет электронную версию.
- Для тех, кто впервые устроился на работу, с 2021 года сразу будут вести электронную трудовую, бумажный вариант создавать уже не будут.
Материалы по теме
Комментарии