В барнаульском театре поставили информационный терминал

Интерактивный информационный стол установили в кассовом зале Молодежного театра Алтая имени Золотухина (МТА), сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Его закупили на средства краевого бюджета в рамках программы "Развитие культуры Алтайского края".

"У каждого зрителя есть возможность изучить всю информацию о спектаклях Молодёжного театра Алтая, детально рассмотреть афишу и фотографии с показов, посмотреть трейлеры, прочесть краткую творческую биографию постановщиков, узнать актуальный список артистов, занятых в каждом спектакле, посмотреть, в каких ещё постановках они выходят на сцену", – уточнили в МТА.

Это далеко не полный перечень информации, которая содержится в устройстве с сенсорным экраном. В частности, там есть сведения о стоимости билетов, истории МТА, новости из жизни театра и Всероссийском молодежном театральном фестивале имени Золотухина и биографию народного артиста, имя которого носят театр и фестиваль.

Кроме того, там имеются контактные данные сотрудников учреждения, график его работы и другие полезные сведения. Самые любознательные могут даже совершить виртуальный тур по театру.