Осужденный на 15 лет грабитель сбежал из здания суда в Кузбассе

Отчаянная попытка побега прямо из здания суда удалась жителю Кузбасса, приговоренному к 15 годам колонии за грабеж, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

29 января в здании новокузнецкого суда 33-летний мужчина попросился в туалет, где неожиданно напал на конвойного. Эффект неожиданности сработал и грабителю удалось скрыться в неизвестном направлении.

Поиски продолжались три дня. 1 февраля правоохранителям поступила информация, что разыскиваемый скрывается в одном из подъездов. К тому моменту он уже успел сменить одежду, но это не смутило бдительных жильцов.

Беглеца задержали. Теперь к его "портфолио" добавятся еще две статьи Уголовного кодекса: применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти и побег из-под ареста с применением насилия.