Второй трамвай за два дня попал в ДТП в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Трамвай протаранил легковушку в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случилась в районе пересечения улиц Советской Армии и Телефонной. Судя по опубликованным кадрам, в результате столкновения у иномарки повреждена задняя часть.

Пользователи интернета задались вопросом, как это транспортное средство оказалось на рельсах. Не исключено, что водитель не справился с управлением.

Примечательно, что это уже второе ДТП с участием трамвая за два дня. 31 января электротранспорт протаранил машину скорой помощи.