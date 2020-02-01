Суббота, 1 Февраль, 16:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,14
€ 69,6
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Падение метеора с яркой вспышкой сняли на видео на Урале

, ИА "Амител"
Болид можно было наблюдать в ночь на 1 февраля

Падение метеора с очень яркой вспышкой запечатлел на камеру житель Урала. Видеозапись выложил в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Илья Яноковский.

"Яркий болид был зафиксирован камерами метеорного патруля сегодня в 03:13 по местному времени. Его можно было наблюдать на обширной территории Урала и Западной Сибири", — гласит подпись к ролику.

По словам автора поста, съемки проходили в Ирбитском районе Свердловской области в ночь на 1 февраля. Фрагмент космического объекта вошел в атмосферу Земли с яркой вспышкой и вскоре сгорел.

Как уточняет РИА Новости, падение метеора также могли видеть жители Курганской, Омской, Тюменской и Челябинской областей.

Метеоры – это фрагменты космических объектов, входящими в атмосферу на огромной скорости, вследствие чего сгорают, тем самым порождая яркую вспышку — "падающую звезду".

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
16:49
Магнитная буря обрушилась на Землю 0
16:32
Падение метеора с яркой вспышкой сняли на видео на Урале 0
15:55
Пособия семьям с детьми выросли в Алтайском крае 0
15:29
Второй трамвай за два дня попал в ДТП в Барнауле 0
14:59
Осужденный на 15 лет грабитель сбежал из здания суда в Кузбассе 1
14:28
Губернатор подтвердил диагноз "коронавирус" у тюменской студентки 4
13:46
В барнаульском театре поставили информационный терминал 0
13:08
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале 0
12:44
Новые правила увольнения вступили в силу в России 1
12:20
Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 5
12:00
В режиме онлайн: как делиться впечатлениями там, где нет Wi-Fi 0
11:35
"Ниву" перевернуло от удара прицепа КамАЗа на алтайской трассе 1
11:09
1 февраля в Алтайском крае остается перекрытой одна трасса 0
10:34
Конфискованные на Алтае аналоги снюса уничтожат 0
10:08
За сутки коронавирусом заразились еще 2 тысячи китайцев 7
09:31
Новое фото Елены Летучей на Алтае появилось в интернете 1
09:05
Свершилось. Великобритания вышла из Евросоюза 19
08:44
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения СКК 1
08:29
Полеты в космос и секс по талонам. Какие пророчества Замятина сегодня сбылись? 0
07:46
Диетологи назвали лучшие продукты-жиросжигатели 0
07:23
Все по плану. Как в Алтайском крае готовятся к празднованию Дня Победы 0
07:01
Борис Ельцин. За что Алтайский край помнит первого президента России 18
06:45
Доступно каждому. Четыре легких способа защиты от рака 2
06:32
Животные, которые точно знают, как пережить холода 0
06:08
На выходных в Алтайском крае потеплеет до -2°C 4
23:59
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году 2
23:30
Депутаты АКЗС разрешили инвесторам строить значимые объекты без аукциона 1
22:59
В России запретят высаживать детей из общественного транспорта 11
22:30
Депутат Писарев поддержал строительство ФОКа в барнаульском парке Ленина 25
21:59
Спортивно-концертный комплекс обрушился в Санкт-Петербурге. Видео 0
21:21
Томенко поблагодарил оперативные службы за слаженную работу в метели 0
20:56
"Своих сил не хватает". Томенко оценил борьбу с метелями на юге региона 0
20:30
В России выявили два случая заболевания коронавирусом 7
19:55
Томенко рассказал о целях поездки в пострадавшие от метелей районы 1
19:37
Томенко предупредил жителей региона о надвигающейся непогоде 2
18:52
Прокуратура выявила опасные нарушения в барнаульской больнице 2
18:14
Тонны продуктов завезли в отрезанные метелью алтайские села 1
17:35
"Украли деньги". Адвокат указала иной мотив преступления сестер Хачатурян 1
17:22
Король бензоколонок: как разбогатеть на топливных присадках 2
17:10
Частный дом загорелся в Барнауле. Огонь перекинулся на соседние постройки 1
17:00
Глава Минздрава одобрил строительство перинатального центра на Алтае 2
16:32
Жители Ярового пожаловались на едва теплые батареи 0
16:20
Понятие "семья" хотят закрепить в Конституции как "союз мужчины и женщины" 27
16:07
Свое отслужила. Жителям Алтая предлагают взять у кинологов собаку 7
15:55
Cтудентам морозы не страшны. Как в Барнауле стартовала акция "Снежный десант" 0
15:46
Еще шесть школ и пять детсадов закрыли на карантин в Алтайском крае 1
15:30
Алтайскому "яблочнику" дали условный срок за насилие в отношении полицейского 8
15:17
Закон об электронных трудовых книжках в России вступил в силу 1
15:02
Режим ЧС сняли в Локтевском районе 0
14:50
Наказание для автомобилистов ужесточат 46

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.