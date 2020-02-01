Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря накрыла Землю 1 февраля, следует из информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн составила около четырех баллов. 2 февраля сила воздействия будет на уровне двух баллов, что соответствует норме, а 3 февраля – немного выше нормы (3 балла).

Напомним, что магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.