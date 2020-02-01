Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца

Бабушка брошенных родителем в Шереметьево детей оформила на них временное опекунство, но это разозлило их отца, утверждает пожилая женщина.

Как сообщает ТАСС, она написала заявление в полицию, в котором указала, что 41-летний Виктор Гаврилов в телефонном разговоре угрожал им "жизни не дать", если она "заберет у него" сыновей.

Информацию подтвердила представитель Московского межрегионального СУТ СК России Елена Марковская.

"По имеющимся данным, мужчина, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних и без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики", – пояснила Марковская.

Напомним, двоих детей в возрасте пяти и восьми лет, брошенных без присмотра, нашли в аэропорту Шереметьево. Отец оставил с ними документы и записку, в которой просил временно определить мальчиков в приют, так как ему не на что их содержать, а сам улетел в Ростов-на-Дону.

Мужчина позднее сам явился к следователям. Против него возбуждены два уголовных дела. Одно из них по факту оставления детей в опасности, второе – по факту истязания сыновей и бывшей супруги. Она рассказала журналистам, что боится бывшего мужа, который якобы неоднократно избивал ее, брил налысо и даже резал ножом.

Кроме того, следователи расследуют уголовное дело по признакам халатности. Правоохранители выяснили, что органы системы профилактики замечали факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но не предприняли должных мер для защиты прав несовершеннолетних.