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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца

, ИА "Амител"
Женщина утверждает, что мужчина обещает "жизни не дать", если она не вернет детей
Фото: СКР

Фото: СКР

Бабушка брошенных родителем в Шереметьево детей оформила на них временное опекунство, но это разозлило их отца, утверждает пожилая женщина.

Как сообщает ТАСС, она написала заявление в полицию, в котором указала, что 41-летний Виктор Гаврилов в телефонном разговоре угрожал им "жизни не дать", если она "заберет у него" сыновей.

Информацию подтвердила представитель Московского межрегионального СУТ СК России Елена Марковская.

"По имеющимся данным, мужчина, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних и без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики", – пояснила Марковская.

Напомним, двоих детей в возрасте пяти и восьми лет, брошенных без присмотра, нашли в аэропорту Шереметьево. Отец оставил с ними документы и записку, в которой просил временно определить мальчиков в приют, так как ему не на что их содержать, а сам улетел в Ростов-на-Дону.

Мужчина позднее сам явился к следователям. Против него возбуждены два уголовных дела. Одно из них по факту оставления детей в опасности, второе – по факту истязания сыновей и бывшей супруги. Она рассказала журналистам, что боится бывшего мужа, который якобы неоднократно избивал ее, брил налысо и даже резал ножом.

Кроме того, следователи расследуют уголовное дело по признакам халатности. Правоохранители выяснили, что органы системы профилактики замечали факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но не предприняли должных мер для защиты прав несовершеннолетних.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2020 18:03
Ок

Изолировать его нужно от общества пожизненно!

1.02.2020 18:10
гость

теи не менее. дети жили с ним. где эти добрые родственники были раньше

1.02.2020 18:27
- гость -

1.02.2020 18:10
гость

Ну да и на него 2 уголовных дела завели, а кукушка не при делах.

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