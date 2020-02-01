"Стивен – это круто". Сигал собрался баллотироваться в Госдуму РФ

Звезда Голливуда Стивен Сигал собирается баллотироваться в Госдуму России, сообщил изданию "Медуза" писатель Захар Прилепин. По его словам, кандидатуру актера планирует выдвигать партия "За правду", которую основал Прилепин.
"Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет, – заявил писатель. – Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен – это круто".
Правда, предложенные президентом РФ поправки к Конституции не разрешают становиться депутатам лицам, имеющим вид на жительство за рубежом или гражданство иной страны.
Готов ли Сигал отказаться от гражданства США и Сербии ради политической карьеры в России, Прилепин пока не знает.
Напомним, в 2016 году Сигал получил гражданство РФ. Спустя два года он стал спецпредставителем МВД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Как ранее писал amic.ru, в 2018-м Сигал заявлял, что с удовольствием стал бы губернатором Приморского края.
Комментарии
Это не к нам, это в кнэсет. Мужчина хороший, но ошибочка вышла.