Погибший при обрушении СКК газорезчик работал за 8 тысяч рублей

29-летний газорезчик Матвей Кучеров, погибший при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", вместе со своим напарником должен был получить 8 тысяч рублей, сообщает издание "Фонтанка".

К соответствующим выводам журналисты пришли, прослушивая записи разговора работников в день трагедии.

"Это стоит восьми рублей в день? По-моему, мало", — заявил при подъеме на высоту напарник Кучерова.

Трем парам высотников требовалось отделить 112 вант, которые удерживали крышу-мембрану. На 15-й из них здание обрушилось. Кучеров не успел запрыгнуть в люльку. Его тело позднее обнаружили под завалами спасатели.

Напомним, ЧП случилось 31 января. Момент обрушения СКК попал на видео. На нем видны последние мгновения жизни Кучерова. По факту его гибели руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.