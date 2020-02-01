Мэр Новокузнецка пожаловался на нехватку средств на уборку снега

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на упреки за снежные сугробы на городских улицах, которые дорожные службы оказались не в состоянии убрать, сообщает местное издание "Ваш город".

"У нас не хватает ни людей, ни техники, мы уже много потратили из бюджета на эти цели, я не могу потратить весь бюджет и не оставить ничего на лето", – заявил глава города, уточнив, что снега выпало намного больше, чем обычно.

Он констатировал, что все городские площадки для вывоза мусора до краев наполнены снегом и его уже попросту некуда вывозить.

Градоначальник принял решение попробовать исправить ситуацию, проведя месячник уборки снега. Этому вопросу он посвятит отдельное совещание с участием всех служб, структур и даже бизнесменов, которые в состоянии улучшить обстановку. На помощь предпринимателей у Кузнецова особые надежды – они могут предоставить городу технику, чтобы справиться со стихией.