Потрясающе вкусно. Торт от Sofi, который вернет вас в детство

Чтобы окунуться в детство, просто испеките этот торт, говорит фудблогер Софья Корнишина. Нежнейшая шоколадная основа на кефире и классический сметанный крем с цитрусовыми нотками – это именно то, что нужно для этого морозного воскресенья.

Торт "Вкус детства"

Что потребуется?

Для теста:

3 яйца

300 мл кефира

200 г сахара

50 г какао

300 г муки

1 ч. л. соды (проверьте срок годности), 1 ч. л. разрыхлителя

4 ст. л. подсолнечного масла

Для крема:

450-470 г сметаны (от 25%)

100 г сахарной пудры

цедра 1 апельсина

Как готовить?

1. Кефир смешать с содой и дать немного "запузыриться". Если не пойдет реакция, добавьте немного лимонного сока.

2. Яйца вбейте в чистую, сухую миску. Начните взбивать в течение двух минут на невысокой скорости миксера. Далее, продолжая взбивать, постепенно введите весь сахар. Через 6-7 минут масса станет воздушной, светлой.

3. В яичную смесь влить кефирную и сразу же масло. Далее в муку добавить разрыхлитель и постепенно просеять в яично-кефирную смесь вместе с какао, аккуратно перемешивая лопаткой.

4. Разъемную форму застелить пергаментом и выложить половину теста. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-17 минут. Также выпечь второй корж.

5. С коржей срезать шапочку и разрезать на две части. Дать коржам остыть. По желанию, для большей сочности промазать немного коржи сахарным или кофейным сиропом.

6. Готовим крем, смешиваем сметану, цедру и сахарную пудру. Каждый корж щедро промазываем кремом, украшаем на свой вкус и даем немного настояться, хотя бы 3-4 часа.

А какие у вас любимые десерты детства?

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