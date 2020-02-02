Потрясающе вкусно. Торт от Sofi, который вернет вас в детство

Чтобы окунуться в детство, просто испеките этот торт, говорит фудблогер Софья Корнишина. Нежнейшая шоколадная основа на кефире и классический сметанный крем с цитрусовыми нотками — это именно то, что нужно для этого морозного воскресенья.

Торт "Вкус детства"

Что потребуется?

Для теста:

3 яйца

300 мл кефира

200 г сахара

50 г какао

300 г муки

1 ч.л. соды (проверьте срок годности), 1 ч.л. разрыхлителя

4 ст.л. подсолнечного масла

Для крема:

450-470 г сметаны (от 25%

100 г сахарной пудры

цедра 1 апельсина

Как готовить?

1. Кефир смешать с содой и дать немного "запузыриться". Если не пойдёт реакция, добавьте немного лимонного сока.

2. Яйца вбейте в чистую, сухую миску. Начните взбивать в течение 2-х минут на невысокой скорости миксера. Далее,продолжая взбивать, постепенно введите весь сахар. Через 6-7 минут масса станет воздушной, светлой. Закончили)

3. В яичную смесь влить кефирную и сразу же масло. Далее в муку добавить разрыхлитель и постепенно просеять в яично-кефирную смесь вместе с какао, аккуратно перемешивая лопаткой.

4. Разъёмную форму застелить пергаментом и выложить половину теста. Выпекать в разогретой до 180С духовке 15-17 минут. Также выпечь второй корж.

5. С коржей срезать шапочку и разрезать на 2 части. Дать коржам остыть. По желанию, для большей сочности промазать немного коржи сахарным или кофейным сиропом.

6. Готовим крем, смешиваем сметану, цедру и сахарную пудру. Каждый корж щедро промазываем кремом, украшаем на свой вкус и даём немного настояться, хотя бы 3-4 часа.

А какие у вас любимые десерты детства?

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