Потрясающе вкусно. Торт от Sofi, который вернет вас в детство

Чтобы окунуться в детство, просто испеките этот торт, говорит фудблогер Софья Корнишина. Нежнейшая шоколадная основа на кефире и классический сметанный крем с цитрусовыми нотками — это именно то, что нужно для этого морозного воскресенья.
Торт "Вкус детства"
Что потребуется?
Для теста:
- 3 яйца
- 300 мл кефира
- 200 г сахара
- 50 г какао
- 300 г муки
- 1 ч.л. соды (проверьте срок годности), 1 ч.л. разрыхлителя
- 4 ст.л. подсолнечного масла
Для крема:
- 450-470 г сметаны (от 25%
- 100 г сахарной пудры
- цедра 1 апельсина
Как готовить?
1. Кефир смешать с содой и дать немного "запузыриться". Если не пойдёт реакция, добавьте немного лимонного сока.
2. Яйца вбейте в чистую, сухую миску. Начните взбивать в течение 2-х минут на невысокой скорости миксера. Далее,продолжая взбивать, постепенно введите весь сахар. Через 6-7 минут масса станет воздушной, светлой. Закончили)
3. В яичную смесь влить кефирную и сразу же масло. Далее в муку добавить разрыхлитель и постепенно просеять в яично-кефирную смесь вместе с какао, аккуратно перемешивая лопаткой.
4. Разъёмную форму застелить пергаментом и выложить половину теста. Выпекать в разогретой до 180С духовке 15-17 минут. Также выпечь второй корж.
5. С коржей срезать шапочку и разрезать на 2 части. Дать коржам остыть. По желанию, для большей сочности промазать немного коржи сахарным или кофейным сиропом.
6. Готовим крем, смешиваем сметану, цедру и сахарную пудру. Каждый корж щедро промазываем кремом, украшаем на свой вкус и даём немного настояться, хотя бы 3-4 часа.
А какие у вас любимые десерты детства?
Больше рецептов от Софи смотрите в ее Instagram.
Комментарии
а где на правах рекламы?
Торт раньше, был раз или два раза в год, а уж какой у него был вкус и не вспомнишь...а вы, вкус детства... Это сейчас по любому поводу торт, от этого значимость его упала, дети к ним относятся уже так себе.