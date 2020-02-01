Россиян эвакуируют из Китая военными самолетами

Пять самолетов Воздушно-космических сил России направят в КНР для эвакуации российских граждан, которые выразили желание срочно покинуть Китай в связи с эпидемией коронавируса, сообщает RT.

Соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин. На борту самолетов будут находиться специалисты в области вирусологии и военные медики, уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, самолеты оснастят всем необходимым оборудованием для диагностики, медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Ранее вице-премьер, глава оперативного штаба Татьяна Голикова рассказала о том, что в провинции Хубэй, где и распространилась инфекция, находится 341 россиянин, в том числе 300 в городе Ухань, ставшим эпицентром заболеваемости.

По словам Голиковой, первостепенная задача – вывезти именно этих граждан, так как они подвергаются наибольшему риску.

Как ранее сообщал amic.ru, общее число больных коронавирусом превысило 11 тысяч человек, а умерших от него – более 200 человек.