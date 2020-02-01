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Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что большая часть населения России верующие люди
Патриарх Кирилл / Фото: russophile.org

Патриарх Кирилл / Фото: russophile.org

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание про Бога, сообщает РИА Новости.

В своем обращении на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя он предложил молиться, чтобы в основном законе России фигурировал Бог. Предстоятель РПЦ напомнил, что большинство граждан России верующие люди.

"Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других, — продолжил аргументировать патриарх Кирилл. — Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?".

Он призвал представителей всех конфессий способствовать тому, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

Ранее предстоятель РПЦ уже обращался к лидерам всех религиозных конфессий. Он призвал их лишить преступников возможности спекулировать на религиозности.

"Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. Потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта", – пояснил патриарх.

По его мнению, необходимо лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям.

Поскольку, как сказал патриарх, "борьба с терроризмом предполагает не только повышение уровня боеспособности спецподразделений и квалификации полицейских, но также очень широкую просветительскую работу, в первую очередь среди верующих".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.02.2020 00:10
месный

гундяй походу ахренел ваще выдавать желаемое за действительное

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