Солнечная погода установится в Алтайском крае 2 февраля

В Алтайском крае в конце недели продолжится потепление, а порывы ветра будут немного сильнее, чем днем ранее. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.

2 февраля ожидается теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха составит от -10°C до -15°C (на юге – от -2°C, в Барнауле – от -11°C до -13°C). Это немного теплее, чем в субботу. Ночью будет от -11°C до -16°C, а по востоку – до -22°C (в краевой столице – от -17°C до -19°C).

Ветер юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. Метеорологи ожидают гололедицу, в связи с чем водителям во избежание проблем следует соблюдать скоростной режим, а пешеходам – передвигаться аккуратно и выбирать нескользящую обувь.