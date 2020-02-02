Журналисты заявили о пропаже звезды фильмов "Экипаж" и "Чародеи"

Известная актриса Александра Яковлева, звезда советских фильмов "Экипаж" и "Чародеи", не отвечает на звонки и не появляется на публике, сообщает teleprogramma.pro.

Журналисты издания пытались дозвониться артистке на три номера, но все они оказались отключены.

На широкой публике ее последний раз видели в сентябре 2019 года, когда она пришла в студию программы "Судьба человека", которая была посвящена режиссеру Александру Митта.

Ранее Яковлева рассказала, что узнала о раковой опухоли у нее только на четвертой стадии, но смогла справиться с болезнью.

"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста, – призналась актриса. – До этого момента я умирала".

Она также призвала всех "держать кулаки" за звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк, у которой также обнаружили рак на поздней стадии.

"Не помогает ничего – ни деньги, ни связи, – констатировала Яковлева. – Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься".