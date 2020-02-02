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Как есть сладкое и не толстеть. Советы диетологов для сладкоежек

, ИА "Амител"
Если отказаться от лакомства невозможно, нужно потреблять его правильно и в нужное время
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Несколько полезных советов для тех, кто очень боится потолстеть, но не может отказаться от любимых сладостей дали в беседе с news.ru диетологи Ольга Деккер и Алексей Калинчев.

По словам, Деккер существует заблуждение, что сладкое можно есть вместо еды и тогда оно будет не настолько вредно для фигуры. На самом деле нужно принимать его следом за другой пищей, утверждает эксперт.

Во-первых, оно перемешивается в желудке с тем же супом, салатом, мясом или кашей, образуя единый пищевой комок. Из такой смеси в кровь поступит намного меньше глюкозы, которая провоцирует выброс инсулина и последующие за ним жировые отложения.

Во-вторых, при смешанном приеме человек съест меньше сладостей, чем если бы он принимал их на голодный желудок.

Важно и время для десерта, напоминает Калинчев. Утром накопится намного меньше жира, чем вечером. Поэтому потреблять продукты с содержанием сахара нужно до 16:00, констатирует специалист. Если человек ложится спать слишком поздно, то крайнее время для сладостей можно немного передвинуть вперед.

Также следует не забывать про физические нагрузки, добавляет Деккер. При отсутствии двигательной активности даже утреннее потребление сладости превратится в жир, а при интенсивных тренировках шоколад сильно не навредит даже вечером непосредственно перед занятием.

"Даже потребляя правильные продукты — мясо, овощи, рис, фрукты — можно набрать вес, — поясняет Ольга Деккер. — Наш главный враг не сладкое, а большие порции".

Калинчев же уверен, что тяга к сладкому – это всего лишь следствие неправильного пищевого рациона. Она говорит о недостатке калорий, дефиците правильных жиров и сложных углеводов.

Следует восполнить этот пробел сбалансированным и регулярным питанием, тогда и нестерпимое желание съесть что-нибудь сладкое пропадает.

"Многие люди путают чувство голода с тягой к сладкому. Просто они не привыкли полноценно питаться, всё время только перекусывают сладким, — утверждает диетолог. — После нормализации рациона такая тяга к сладкому проходит".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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