Самолету из Уханя с гражданами Германии на борту запретили садиться в России

Россия запретила посадку самолета с гражданами Германии, которых эвакуировали из Уханя, сообщает РИА "Новости".
Вместо запланированной посадки судну пришлось приземляться в Хельсинки. В управляющей компании Finavia подтвердили информацию о том, что судно село в столице Финляндии. Представители компании пояснили, что эта остановка была технической: в самолете менялся экипаж, но пассажиры за борт не выходили.
Глава германского Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что "разрешение на посадку также было обещано" и планирует обсудить эту ситуацию с МИД Германии. В Росавиации отметили, что никаких разрешений зарубежным компаниям не давали.
Комментарии
Правильно:нечего отвлекаться на всякую пролетающую заразу.
Ссыкотно
Пока это всё только со слов АКК - известнейшей в Германии русофобки. Отсюда один простой вопрос - кто руководит российскими СМИ, в которых эта "новость" в топе.
Запретили и молодцы, какие у тебя проблемы? Нужно было дать посадку? Добренький что ли?
Все правильно. Я бы ещё россиян, которым хоть кол на башке теши, пускал только после обязательного карантина.
Правильно запретили, нашим судам много раз отказывали в посадке и без всякой заразы.
Или наоборот, объявляли карантин и заразу и арестовывали ни за что.
Тем кто раздувает этот скандал выписать штраф побольше.
Кстати не дождемся штрафа Водонаевой за ее выброс.