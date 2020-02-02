Самолету из Уханя с гражданами Германии на борту запретили садиться в России

Россия запретила посадку самолета с гражданами Германии, которых эвакуировали из Уханя, сообщает РИА "Новости".

Вместо запланированной посадки судну пришлось приземляться в Хельсинки. В управляющей компании Finavia подтвердили информацию о том, что судно село в столице Финляндии. Представители компании пояснили, что эта остановка была технической: в самолете менялся экипаж, но пассажиры за борт не выходили.

Глава германского Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что "разрешение на посадку также было обещано" и планирует обсудить эту ситуацию с МИД Германии. В Росавиации отметили, что никаких разрешений зарубежным компаниям не давали.