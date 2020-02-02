Барнаулец выставил на продажу "денежный" камень за 63 млн рублей

Барнаулец на популярном сайте разместил объявление о продаже "магического" камня за 63 млн рублей. Автор отметил, что тем, кто не может позволить себе такую покупку, лучше его не беспокоить.
"Продам мощно заряженный камень, намоленный, начитанный... Приносит баснословные доходы, надо только носить с собой и верить", – написал он.
Продавец добавил, что камень помогает только богатым людям. Реальному покупателю щедрый барнаулец готов подарить батарейку.
Комментарии
Батарейка... Энерджайзер наверно...
Где правоохранииельные органы? Почему бездействуют? Должна же быть хоть какая-то профилактика преступлений
Я что то не понял, почему статья МОШЕННИЧЕСТВО здесь не срабатывает? А вместо того, чтобы мошенника поймать и наказать, его еще и в новостной ленте пиарят?
Что за гнилая страна у нас?
По сравнению с мошенниками,которые вас зачаровывают вот уже как 20 лет, Кашпировский, Чумак,и даже этот продавун-Ангелы(не Меркель).