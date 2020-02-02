Барнаулец выставил на продажу "денежный" камень за 63 млн рублей

Барнаулец на популярном сайте разместил объявление о продаже "магического" камня за 63 млн рублей. Автор отметил, что тем, кто не может позволить себе такую покупку, лучше его не беспокоить.

"Продам мощно заряженный камень, намоленный, начитанный... Приносит баснословные доходы, надо только носить с собой и верить", – написал он.

Продавец добавил, что камень помогает только богатым людям. Реальному покупателю щедрый барнаулец готов подарить батарейку.