В новосибирском кафе рухнула крыша. Один человек погиб

Крыша пристройки к зданию новосибирского кафе рухнула в ночь с 1 на 2 февраля, сообщает РИА "Новости".
Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. Уточняется, что данная пристройка использовалась как раздевалка для посетителей. 190 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще пять оказались под завалами. Одна девушка погибла, еще четыре человека получили травмы.
Вероятнее всего конструкция рухнула из-за скопившегося на ней снега. Ранее в МЧС жителей города предупреждали о необходимости очистки крыш от снега, чтобы избежать их обрушения.
В ликвидации последствий инцидента приняли участие 160 человек.
Комментарии
Кругом эффективные менеджеры, которые часами могут рассказывать на непонятном языке о том, как рубить бабки. И ни одного завхоза, способного подумать о том, что аномальные снегопады приводят к скоплению снега, что, в свою очередь, чревато провалом крыши. Такую сложнейшую логическую цепочку эффективному менеджеру построить сложно, ведь в западных учебниках такого нет, а думать их не учат.
Ох беда и тут америца подгадила.Вы бы галоперидольчику покушали, а то окажется, что в 90-х головы друг дружке резали не вчерашние пионеры\комсомольца, а агенты госдепа.
11:24
А чо, в Святом Совке было мало техногенных катастроф?
В Святом Совке: здания, теплотрассы, линии э/передач, ТЭЦ, ГЭС АЭС, военные самолёты, танки... да даже те же телочки в коровниках были моложе!
Очень жаль погибшую девушку.