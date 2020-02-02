В новосибирском кафе рухнула крыша. Один человек погиб

Крыша пристройки к зданию новосибирского кафе рухнула в ночь с 1 на 2 февраля, сообщает РИА "Новости".

Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. Уточняется, что данная пристройка использовалась как раздевалка для посетителей. 190 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще пять оказались под завалами. Одна девушка погибла, еще четыре человека получили травмы.

Вероятнее всего конструкция рухнула из-за скопившегося на ней снега. Ранее в МЧС жителей города предупреждали о необходимости очистки крыш от снега, чтобы избежать их обрушения.

В ликвидации последствий инцидента приняли участие 160 человек.