Беда не приходит одна. В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй – эпицентром распространения нового типа коронавируса, пишут "Вести".

О вспышке эпидемии гриппа H5N1 сообщило Министерство сельского хозяйства КНР. Заражение птичьим гриппом произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян в провинции Хунань. Из 7850 птиц, которые находились на ферме, заразились и погибли 4500.

Информации о заражении человека данным вирусом пока не поступало.