Пешеход-нарушитель в Бийске предъявил полицейским поддельные права

В центре Бийска наряд ДПС заметил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что зебра была совсем рядом.

Правоохранители остановили нарушителя, чтобы составить протокол, и молодой человек протянул им водительское удостоверение, как документ, подтверждающий личность.

"Сотрудники полиции заподозрили, что права фальшивые, так как шрифт размазан, а цвет документа тусклый. Задержанный сознался, что приобрел их по интернету. Согласно заключению экспертов МУ МВД России "Бийское", подделка изготовлена не на бланке Госзнака, а на обычной бумаге с помощью цветной печати", – рассказали в МВД.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.