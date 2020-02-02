Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Первый человек скончался от нового типа коронавируса за пределами Китая. Инцидент произошел на Филиппинах, сообщает "РГ".

Умер мужчина, который приехал в островное государство из города Ухань – эпицентра заболевания. В ВОЗ рассказали, что это из двух зараженных граждан Филиппин. Ему было 44 года.

На сегодняшний день в КНР зафиксировано 304 летальных исхода и 13,6 тысячи зараженных вирусом 2019-nCoV. Эта инфекция распространяется медленнее, чем грипп, но может привести к серьезной вирусной пневмонии, которая представляет реальную угрозу жизни зараженным.