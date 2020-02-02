Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Первый человек скончался от нового типа коронавируса за пределами Китая. Инцидент произошел на Филиппинах, сообщает "РГ".
Умер мужчина, который приехал в островное государство из города Ухань – эпицентра заболевания. В ВОЗ рассказали, что это из двух зараженных граждан Филиппин. Ему было 44 года.
На сегодняшний день в КНР зафиксировано 304 летальных исхода и 13,6 тысячи зараженных вирусом 2019-nCoV. Эта инфекция распространяется медленнее, чем грипп, но может привести к серьезной вирусной пневмонии, которая представляет реальную угрозу жизни зараженным.
Комментарии
летальность 2,2 процента. Вы серьезно считаете вирус опасным?
2.02.2020 12:51
- гость -
летальность 2,2 процента. Вы серьезно считаете вирус опасным?
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Господи, вы вообще думать не умеете?
Летальность - количество умерших к количеству выздоровевших. Выздоровело от коронавируса примерно столько же, сколько и умерло. Летальность около 50%.