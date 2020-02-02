Барнаульская пенсионерка отдала мошенникам 749 тысяч рублей

65-летняя жительница Барнаула перевела 749 тысяч рублей "следователю" из Москвы.

Женщина пояснила, что ей позвонила неизвестная, которая представилась следователем из Москвы. Злоумышленница объяснила, что жительнице Барнаула положена компенсация в размере 450 тысяч рублей за заказ лекарств и добавила, что передаст дело в полицию.

"В этот же день женщине позвонила другая мошенница и пояснила, что нужно перевести 9 000 рублей на указанный счет, чтобы следователь начала работать по выплате компенсации. После перевода денежных средств с потерпевшей связался неизвестный. На этот раз женщина должна была перевести 135 000 рублей на банковский счет для получения выплаты", – рассказали в МВД.

Несколько дней пенсионерке звонили неизвестные и просили перевести деньги, чтобы увеличить размер компенсации. Женщина занимала деньги у знакомых и брала кредиты, пока не поняла, что ее обманывают.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".