Барнаульская пенсионерка отдала мошенникам 749 тысяч рублей

65-летняя жительница Барнаула перевела 749 тысяч рублей "следователю" из Москвы.
Женщина пояснила, что ей позвонила неизвестная, которая представилась следователем из Москвы. Злоумышленница объяснила, что жительнице Барнаула положена компенсация в размере 450 тысяч рублей за заказ лекарств и добавила, что передаст дело в полицию.
"В этот же день женщине позвонила другая мошенница и пояснила, что нужно перевести 9 000 рублей на указанный счет, чтобы следователь начала работать по выплате компенсации. После перевода денежных средств с потерпевшей связался неизвестный. На этот раз женщина должна была перевести 135 000 рублей на банковский счет для получения выплаты", – рассказали в МВД.
Несколько дней пенсионерке звонили неизвестные и просили перевести деньги, чтобы увеличить размер компенсации. Женщина занимала деньги у знакомых и брала кредиты, пока не поняла, что ее обманывают.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".
Комментарии
и пояснила, что нужно перевести 9 000 рублей на указанный счет, чтобы следователь начала работать
Так за такие предложения в полицию надо звонить)
Ну 65 лет... не 90 же!
Жажда наживы застила глаза. Голодное детство с самой вкусной колбасой и пломбиром за 10 полновесных советских копеек - не щадит никого.
Несколько дней пенсионерке звонили неизвестные и просили перевести деньги, чтобы увеличить размер компенсации. Женщина занимала деньги у знакомых и брала кредиты пока не поняла, что ее обманывают.
некоторые бабы дуры... не потому что бабы, а потому что дуры...
Комментаторам - от сумы и от тюрьмы не зарекайтесь. Есть такая дисциплина нейролингвистическое программирование (НЛП). Его воздействию подвержены почти все в большей или меньшей степени. А пожилые люди и подавно. Когда вы, поддавшись рекламе, покупаете ненужные вещи, или, насмотревшись "школ ремонта" делаете ненужный дорогостоящий ремонт, вы также рассуждаете про "бабы (ну или мужики) - дуры? Поэтому желательно создать пожилым родителям такие условия, чтобы они не могли спонтанно переводить серьёзные суммы, не посоветовавшись с вами, или хотя бы не подумав несколько дней. К примеру основные деньги держать на сберегательном счёте с ограниченным лимитом разового перевода, а на карточке - небольшие суммы для текущих дел.
to 2.02.2020 13:37
- гость -
Пломбир в вафельном стаканчик стоил 19 коп., сливочное 15, эскимо 11 копеек.
Людям, доверчивым и не уверенным в себе, можно посоветовать только не пользоваться мобильным банком. Хранить деньги по старинке, на обычном счёте без удаленного доступа
Почему я не вижу действий полиции по пресечению таких правонарушений?
Почему нет новостей, где бы говорилось, что банда таких вымогателей поехала на 5 лет на лесоповал?
Почему государство находит ресурсы для борьбы с комментариями и картинками про религию, а на теневые структуры, безнаказанно уводящие миллиарды, не обращает внимания?
Надо лишь реформировать банковскую структуру, чтобы все переводы происходили на персонализированные счета и никак иначе. Никаких анонимных виртуальных карт и счетов.
Перевела пенсионерка имяреку, ходи, имярек, в тюрьма.
Почему нет новостей, где бы говорилось, что банда таких вымогателей поехала на 5 лет на лесоповал?
лесоруб, перестань к лесу свои грабки жадные тянуть. пусть камни дробят кувалдами