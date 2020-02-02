Кардиолог развеял мифы об умных часах и фитнес-браслетах

Умные часы и фитнес-браслеты помогают следить за здоровьем и сбросить лишний вес, но некоторые до сих пор их боятся. В беседе с радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о самых распространенных мифах о гаджетах.

Первый – часы следят за мной. Действительно, устройства могут передавать информацию о вашем местоположении, но эта функция легко отключается в настройках.

Второй – часы создают опасное излучение. "Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного излучения. Мифы об излучении – это такая мулька", – сказал врач.

Кроме того, Иванов отметил пользу смарт-часов в процессе измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, уровня сахара в крови, фаз сна и так далее.