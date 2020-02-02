В Барнауле умер известный ученый Виктор Ревякин

1 февраля в Барнауле умер известный российский ученый, почетный член Географического общества России, профессор Алтайского государственного университета и председатель Алтайского отдела Союза Русского Народа Виктор Семенович Ревякин, сообщает "КП".
Ученому было 83 года. Он автор около 200 научных публикаций, книг, атласов и монографий. Виктор Семенович изучал Алтае-Саянскую горную страну.
Он имел научную степень доктора географических наук и звание профессора. Ревякин – член Российской академии естественных наук и Российской экологической академии. Кроме того, ученый имел звание мастера спорта СССР.
Комментарии
Вечная память!
Он с 1936 года....83 года.......Светлая память.....
Исправьте пожалуйста. Ему 83 года
Земля пухом.