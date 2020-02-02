Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе, где обрушилась крыша

По делу об обрушении крыши в кафе города Новосибирска задержан подозреваемый – организатор вечеринки, сообщает СК.

27-летний мужчина, который организовал мероприятие, подозревается в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в результате происшествия погиб один человек, количество пострадавших уточняется.