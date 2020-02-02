Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе, где обрушилась крыша

По делу об обрушении крыши в кафе города Новосибирска задержан подозреваемый – организатор вечеринки, сообщает СК.
27-летний мужчина, который организовал мероприятие, подозревается в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в результате происшествия погиб один человек, количество пострадавших уточняется.
Комментарии
Так понимаю, что хозяин заведений вообще не при делах?
организатор вечеринки? Что за идиотизм? Если я пригласил бы друзей в кафе на свой д.р., то я бы стал организатором? У нас УПК вообще не работает?
соусем Эбанулись... А владелец кафе? Потерпевший теперь?
Не понимаю.
Законы изменились уже... Владельцы теперь не виновны... Только организаторы