Мужчина, который написал заявление на Долгополова, объяснил, зачем он это сделал

Житель Орехово-Зуева Дмитрий Войнов, который написал заявление на комика Александра Долгополова, рассказал, что обратился к правоохранителям из-за того, что ему не понравилось глумление, сообщает ura.ru.
"Меня оскорбила хула. Оскорбило глумление. Та циничная форма, в которой он все это дело выкладывал", – заявил Войнов. Он добавил, что написал в надзорные органы только после того, как не получил ответа от организаторов концерта.
Дмитрий отметил, что не хочет, чтобы комика посадили в тюрьму. Ему будет достаточно того, что видеозапись выступления просто удалят с YouTube. Любителям Долгополова он предложил приглашать на выступление христианских артистов.
Комментарии
Ну можно просто не смотреть те материалы, которые по какой-то причине неприятны.
Стукач
Не только ролик убрать, но и публично извиниться.
Я не поклонник репрессивных методов, но в этом случае вполне солидарен с заявителем.
Как верно высказался о. Андрей Кураев: Если комик Александр Долгополов сьест кастрюлю говна - его рот станет чище.
Судя по всему заявитель не хочет чтобы были удалены ролики с ресурсов для взрослых, где над столь дорогим ему фольклором глумятся ещё чище.