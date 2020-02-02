Мужчина, который написал заявление на Долгополова, объяснил, зачем он это сделал

Житель Орехово-Зуева Дмитрий Войнов, который написал заявление на комика Александра Долгополова, рассказал, что обратился к правоохранителям из-за того, что ему не понравилось глумление, сообщает ura.ru.

"Меня оскорбила хула. Оскорбило глумление. Та циничная форма, в которой он все это дело выкладывал", – заявил Войнов. Он добавил, что написал в надзорные органы только после того, как не получил ответа от организаторов концерта.

Дмитрий отметил, что не хочет, чтобы комика посадили в тюрьму. Ему будет достаточно того, что видеозапись выступления просто удалят с YouTube. Любителям Долгополова он предложил приглашать на выступление христианских артистов.