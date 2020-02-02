Алтайский край входит в число лидеров, среди регионов по убыли населения

Росстат сообщил о том, что на 1 января 2020 года наибольшая убыль населения зарегистрирована в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах, пишет "РГ".

Первые строчки списка по убыли населения заняли: Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.) области, Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

Наибольший рост населения отмечен в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).