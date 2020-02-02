Чемпион России по боксу набросился на сотрудника Росгвардии и сломал ему нос

Георгий Кушиташвили – чемпион России по боксу 2018 года в весовой категории до 81 кг, вступил в конфликт с сотрудником Росгвардии и нанес ему увечья, пишет "Чемпионат".

В ночь с 1 на 2 февраля Кушиташвили вместе с товарищем были остановлены в центре Москвы для проверки документов. Спортсмены отказались представлять документы и вступили в конфликт с правоохранителями.

В результате потасовки боксер сломал нос сотруднику Росгвардии. Спортсмена задержали и в результате обыска обнаружили у него сверток с неизвестным веществом.

Найденный сверток был направлен на экспертизу. По информации СМИ, Кушиташвили проносил с собой наркотики.