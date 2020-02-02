Землетрясение произошло недалеко от Барнаула

Землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано в 138 километрах от Барнаула. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 16:08 сейсмособытия, по данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, имел координаты 53.50 градуса северной широты и 81.71 градуса восточной долготы.

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 3,5 балла.