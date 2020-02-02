На боксера, сломавшего нос росгвардейцу, завели уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили завели уголовное дело, сообщает "Лента" со ссылкой на официального представителя Росгвардии.

В ведомстве подтвердили факт нападения на сотрудника и рассказали, что в обнаруженном у Кушиташвили свертке находилось 0,7 грамма кокаина.

Ранее сообщалось, что боксера вместе с другом остановили в центре Москвы для проверки документов. Спортсмен напал на сотрудника правоохранительных органов и сломал ему нос.