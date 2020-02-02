На боксера, сломавшего нос росгвардейцу, завели уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили завели уголовное дело, сообщает "Лента" со ссылкой на официального представителя Росгвардии.
В ведомстве подтвердили факт нападения на сотрудника и рассказали, что в обнаруженном у Кушиташвили свертке находилось 0,7 грамма кокаина.
Ранее сообщалось, что боксера вместе с другом остановили в центре Москвы для проверки документов. Спортсмен напал на сотрудника правоохранительных органов и сломал ему нос.
Комментарии
Предлагаю ввести новый налог на покупку железныж наносников и антибумажностаканников для представителей росгвардии!
Ерунда. Штраф 30 тыс и помилование через пару месяцев. Сейчас можно а наркотиками бегаиь
Одно очень примечательно всегда берут с собой в карман наркоты ровно столько, и ни миллиграммом больше, чтоб хватило на открытие дела по наркотикам.
Да и у Голунова дома, как помним из документов дела, была целая лаборатория по производству аргентинской муки.
Не удивляюсь если окажется сахарная пудра, после тщательной экспертизы
Это что за гвардия такая? Эти Финисты-яснысоколы от каждого щелбана как подкошенные падают.
Наркотики как и с Голуновым скорее всего подкинули. Так запугивают всех кто посмел возразить этой власти.
Гвардеец это лучший из лучших! А что за братву набирают в национальную гвардию?! Это мужики которые мочатся от звука падающей на асфальт пластиковой бутылки, их избивают женщины и они за сколы на эмали получают квартиры, но при этом могут покалечить невиновного и подбросить наркотики, но никогда не выходят на защиту своих коллег, попавших в трудную ситуацию...