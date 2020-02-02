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Больницу в Чите проверят из-за жалобы пациента, больного коронавирусом

, ИА "Амител"
Он заявил, что ему не дают результаты анализов
Фото: radiokp.ru

Фото: radiokp.ru

Минздрав поручил провести проверку больницы в городе Чите, где лежит гражданин Китая, зараженный коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите. Он заявил, что врачи не сообщают ему результаты анализов, а условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи. 

"В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)", – написал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.02.2020 20:41
Пионер

Пока гражданин Китая не ляжет, Минздрав не перекрестится.

2.02.2020 21:40
- гость -

Зачем прилетел с семьёй? На родине лечение очень дорого....

2.02.2020 22:48
- гость -

Бесплатно в китае даже мочу не сдать...
Так что гражданин китая должен радоваться и не возмущаться.

3.02.2020 08:59
- гость -

Уровень медицины в Китае в десятки раз выше чем в РФ! Для граждан Китая лечение бесплатное, а железных панцирных кроватей как в Чите - нетУ!!!

3.02.2020 09:23
- гость -


3.02.2020 08:59
- гость -
в чем проблема тогда? пусть там и лечится, раз там так здорово
а про бесплатность, советую снять розовые очки и по подробней узнать сей аспект, если вам действительно интересно

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