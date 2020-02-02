Больницу в Чите проверят из-за жалобы пациента, больного коронавирусом

Минздрав поручил провести проверку больницы в городе Чите, где лежит гражданин Китая, зараженный коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите. Он заявил, что врачи не сообщают ему результаты анализов, а условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи.

"В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)", – написал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.