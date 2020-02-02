Далай-лама посоветовал как бороться с коронавирусом

Далай-лама рассказал буддистам о способе борьбы с коронавирусом 2019-nCoV, пишут "Известия". Он рекомендовал чаще читать мантру Тары.

"Его Святейшество поделился своей голосовой записью начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще. При этом подчеркивается, что совет духовного лидера основан на буддийских традиционных верованиях и предназначен для практикующих буддистов", – говорится на сайте фонда "Сохраним Тибет".

Речь идет о новом типе коронавируса 2019-nCoV, который, предположительно, распространился из мяса змей, которое продавалось на рынке в Китае. Теперь болезнь расходится по всему миру.