Все члены бывшего правительства РФ нашли новую работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, сообщает РИА "Новости".
"Уже все трудоустроены", – сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе экс-министров.
Ранее Владимир Путин провел встречу с членами бывшего правительства. Он поблагодарил их за работу, отметив, что сложностей было много, на 100% нигде задачи не исполняются, но в целом сделано много важных вещей.
По словам главы государства, правительство Дмитрия Медведева работало в непростых условиях.
Комментарии
Как хорошо,что эта новость вышла перед сном,хоть спать буду сегодня спокойно.
"...в непростых условиях..."
ага, пули свистели над головами (прям как из мультика про Футника и Беладонну)
А кто-то сомневался?
Круговорот блин...
Ну удивили. Я думала они зарегистрируются как безработные и будут получать пособие в размере 1850 рублей. И обязательно на карту МИР. На любую другую карту пособие это самое правительство запретило перечислять.
А ведь это же ещё работа для Их водителей, гувернанток, садовников любовникам Их жён, и Их... Каки никаки а новые рабочие места!
Кто держал свинок знает, они тоже вдоль корыта местами меняются...
Оно не тонет.
А кроме членов, нормальные люди там были?
Безработица для них 0%!
А кто эти условия для них создал?