Все члены бывшего правительства РФ нашли новую работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, сообщает РИА "Новости".

"Уже все трудоустроены", – сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе экс-министров.

Ранее Владимир Путин провел встречу с членами бывшего правительства. Он поблагодарил их за работу, отметив, что сложностей было много, на 100% нигде задачи не исполняются, но в целом сделано много важных вещей.

По словам главы государства, правительство Дмитрия Медведева работало в непростых условиях.