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Барнаульский депутат принял участие в семинаре движения "Сильная Россия"

, ИА "Амител"
Депутат барнаульской гордумы Алексей Маликов представлял Алтайский край на встрече с руководством движения

Семинар-совещание с руководителями исполкомов и активом региональных отделений движения "Сильная Россия" состоялось в московском Доме общественных организаций. Алтайский край представлял депутат Барнаульской городской Думы от партии "Единая Россия" Алексей Маликов. Также в семинаре приняли участие председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков, заместитель председателя движения, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой, руководитель Центрального исполкома движения Роман Шкурлатов, члены Высшего совета.

"Движение растет и крепнет. Во главу угла у нас поставлены два слова, на которых сосредоточена наша работа, – справедливость и порядок. И мы должны добиваться этого. Помогая людям, мы видим много системных проблем и включаемся в их решение. Наша задача – добиться, чтобы государство качественно выполняло все свои обязательства перед народом", – отметил Антон Цветков. 

На семинаре рассматривались вопросы взаимодействия Центрального исполкома с региональными отделениями, стратегия развития движения "Сильная Россия", взаимодействие с органами власти и некоммерческими организациями, а также инструменты участия региональных отделений в избирательных кампаниях и продвижения в СМИ.

Алексей Маликов отметил, что в ходе семинара поднималась тема подготовки к празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне и приуроченных к этой знаменательной дате мероприятий. В их числе участие региональных отделений во всероссийском проекте "Свеча памяти" и проекте Минобороны "Дорога памяти", проведение Международного антифашистского форума, региональных фестивалей детской патриотической песни, передвижных выставок, круглых столов, автопробегов и многое другое.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.02.2020 15:06
- гость -

И как это понимать? В ЕР решили вывеску сменить?

3.02.2020 15:17
- гость -

как называются те, кто на словах один , а судя по делам другой ?

3.02.2020 15:45
- гость -

Цветков - бывший мусар

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