Уже 10 человек в Германии заразились новым видом коронавируса

Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек, сообщает ТАСС. Еще двое заболевших были обнаружены среди жителей Германии, эвакуированных из Китая.

Ранее восемь человек, в том числе один ребенок, были инфицированы в Баварии. Эвакуированные из Китая немцы размещены сейчас в одной из казарм в Рейнланд-Пфальце и находятся на карантине. Самолет Бундесвера доставил в Германию более 100 немцев. Все зараженные люди находятся в больнице.

На данный момент от нового вида коронавируса погибло более 300 человек. Общее количество зараженных по миру превышает 14 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку вируса ЧС международного масштаба.