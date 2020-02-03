Барнаульская футболистка забила 20 мячей в одной игре

Барнаульская футболистка Светлана Казанцева, выступающая за мини-футбольный клуб "Алтай", переписала рекорд Алтайского края по результативности. В матче очередного тура чемпионата региона по мини-футболу среди женских команд спортсменка отправила в ворота соперниц 20 мячей.

"Алтай" встречался с командой БГПК и одержал победу со счетом 41:2. Два десятка мячей забила Казанцева.

Таким образом, девушка побила рекорд форварда команды ДМС Маргариты Степановой, которая тремя неделями ранее отправила 17 мячей в ворота все того же БГПК, сообщает "Алтайский футбол".

Отметим, что рекорд Алтайского края по результативности в одном матче среди мужчин в мини-футболе принадлежит Денису Луговскому – 22 мяча.