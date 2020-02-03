Удар из Поднебесной. Коронавирус – биологическое оружие или закономерная мутация?

Сообщения о том, что в России появились первые пораженные новым китайским коронавирусом, не на шутку взбудоражили общество. Еще бы – опасное заболевание уже проникло в страну. Ранее российские масс-медиа уже сообщали о первых якобы заболевших в Санкт-Петербурге, Иркутске, других городах, но позднее ни одно из данных сообщений официально подтверждено не было. Но вот 31 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Забайкальском крае и Тюменской области выявлены первые зараженные этим вирусом – все они являются гражданами КНР. Наряду с этим были закрыты некоторые участки российско-китайской границы, а также граница с Монголией. Кроме того, круизный лайнер был заблокирован в Риме, поскольку на его борту находились зараженные коронавирусом китайские граждане. Среди его пассажиров несколько десятков россиян. Наконец, президент РФ Путин распорядился задействовать самолеты ВКС РФ для эвакуации граждан страны, находящихся в КНР. Таким образом, положение с распространением инфекции более чем серьезное.

В самом Китае, как сообщает Национальная комиссия по здравоохранению этой страны, число жертв вируса уже превысило 200 человек, а количество зараженных – около десяти тысяч, более 100 тысяч человек находятся под наблюдением. Во многих городах КНР жители ходят в респираторах и даже специальных костюмах.

О происхождении коронавируса информации немного, что дает повод для широких дискуссий и самых смелых версий. Разброс этих версий довольно широк – от мутации некоторых ранее известных заболеваний до использования биологического оружия. С чем мы имеем дело в реальности – пытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Семейка неведомых вирусов

Можно вспомнить, что птичий грипп, свиной грипп и атипичная пневмония приходили из азиатского региона, с китайского направления. Однако нынешний коронавирус поразил общество внезапностью появления и быстротой распространения. Это дало повод некоторым экспертам заявить, что мы имеем дело с очередной разновидностью биологического оружия.

Вспышку эпидемии коронавируса уже нельзя назвать внутренней проблемой Китая – страна ведет активную внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность, китайские граждане активно путешествуют по миру и привлекают туристов со всего мира. Поэтому угроза вышла за пределы КНР. И масштаб ее распространения предсказать пока трудно.

Ранее ряд изданий связали появление коронавируса с наличием в Ухане лаборатории биобезопасности четвертого уровня, способной проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами, которые могут вызывать смертельные заболевания. Четвертый уровень биобезопасности – самый высокий, его присваивают при использовании для диагностической работы и исследований легко передаваемых патогенов, способных вызывать смертельные заболевания, включая вирус Эбола и т.д. Якобы из этой лаборатории, ведущей секретные работы по созданию биологического оружия, произошла утечка. После этого в зарубежных СМИ появились сообщения, что биоматериалы якобы были похищены одним из сотрудников лаборатории (сейчас он якобы находится под стражей) и, что называется, пущены в ход как биологическое оружие. Сообщения телеграм-каналов и СМИ подхватили российские политики и политологи. Уже лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Наталья Поклонская заявили, что распространение коронавируса – результат диверсии с использованием биологического оружия.

Что касается лечения коронавируса, то достоверной информации об открытии вакцины против 2019-nCov пока не было. Но разработки уже идут. Так, разработки ведутся в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Конкретные сроки появления вакцины не называют ни у нас, ни в Китае. Хотя это не мешает бульварным изданиям оповещать мир о появлении "чудо-средств". А глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что в ближайшее время китайские медики начнут использовать несколько лекарственных средств при лечении зараженных новым типом коронавируса.

Видна продуманная стратегия

Некоторые военные эксперты считают, что с происхождением вируса не все так просто.

"В довольно солидных американских изданиях были опубликованы материалы, согласно которым этот вирус появился в секретных лабораториях ЦРУ, – сообщил ИА "Амител" доцент кафедры политологии и социологии, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. – И цель появления вируса – навредить международному имиджу Китая, который сегодня бурно развивается и составляет мощную конкуренцию Соединенным Штатам и западному миру. Также целью этой "биологической диверсии" может быть ослабление торгово-экономических и культурных связей КНР с другими странами. Ведь китайцы очень любят путешествовать по различным частям света. А вспыхнувшая вдруг эпидемия должна заставить страны быть осторожнее в приеме большого числа китайцев, принимать какие-то меры ограничения. А это, в свою очередь, вызовет явное недовольство КНР и способно испортить двусторонние отношения".

По мнению Перенджиева, эти публикации не вызывают впечатления "простого нагнетания страстей". "Слишком много странностей вокруг появления этого вируса, чтобы считать его проявлением конспирологии. Как известно, специалисты пока не могут ответить на вопрос, откуда он появился. Кроме того, в последних событиях Китая и вокруг него – разного рода слишком хорошо организованных массовых протестах и вспыхивавших ранее эпидемиях – прослеживается четкая стратегическая линия, дающая повод для размышлений", уверен эксперт.

Атипичная пневмония тоже приходила "вовремя"

Приглашенный лектор РУДН и РГГУ, китаевед Сергей Мстиславский хотя и не разделяет версию о том, что появление коронавируса связано с биологическим оружием, но видит ряд странностей в его распространении.

"У нас слишком мало доказательств по поводу того, что мы имеем дело с биологическим оружием, мало конкретных данных, чтобы делать столь серьезные выводы", – заявил он в беседе с корреспондентом amic.ru. В то же время Сергей Борисович видит ряд странностей в появлении данного заболевания: "Здесь нельзя не провести корреляцию с появлением лет 15 назад в Китае вируса атипичной пневмонии и последовавшей за этим шумной кампании. Можно вспомнить, что события вокруг того вируса развернулись на фоне экономического конфликта США и Китая по поводу курса юаня. И странным образом, когда этот конфликт разрешился в пользу США, шумиха вокруг атипичной пневмонии пошла на убыль. Сейчас между КНР и США, как известно, ведется торговая война. И появляется неизвестный коронавирус…"

По мнению Мстиславского, главным инициатором ограничений различного рода внешних контактов сегодня выступает китайская сторона: "Именно Китай прежде всего заинтересован, чтобы эта ситуация была урегулирована, он и проявляет здесь инициативу. В первую очередь страдает туризм. Но он в меньшей степени касается городов, не затронутых распространением коронавируса. Ясно, что поездки сократятся и потери будут. Министерство культуры и туризма КНР выпускало циркуляр о запрете продажи туристических пакетов, а тем, кто уже купил их, может покинуть страну, вернув потраченные деньги. Но если вспомнить ту же ситуацию с атипичной пневмонией, то в таких случаях формируется так называемый отложенный спрос, и понесенные потери туристической отрасли потом восстанавливаются", – заявляет собеседник amic.ru.

Можно сказать, что сейчас и впрямь начал формироваться отложенный спрос на китайские туры, поскольку крупнейшие чартерные (и не только) компании РФ уже отменяют рейсы в Китай. Авиакомпании "Уральские авиалинии", AZUR, Nordstar и другие объявили о приостановке рейсов в Поднебесную. В "Уральских авиалиниях", осуществлявших рейсы на популярный курорт Хайнань, заявили, что рейсы будут возобновлены сразу после нормализации обстановки, сообщает РБК.

Чего опасаться России?

На пресс-конференции 27 января, проведенной "Национальной службой новостей", начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов заявил, что на сегодняшний день "Российской Федерации опасаться нечего" в ситуации с распространением коронавируса, поскольку российские медики "накопили огромный опыт" в борьбе с аналогичными вспышками подобных инфекций. Он заверил, что система здравоохранения найдет способ противостояния болезни.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин заявил на пресс-конференции, что "прямых доказательств, что распространение коронавируса стало результатом диверсии, нет". "Но есть косвенные доказательства, – сказал Никулин. – Если посмотреть на карту Китая, то станет ясно, что город Ухань – крупнейший логистический центр Китая, в котором есть крупнейший транзитный аэропорт. Время и место, когда разразилась эпидемия, настораживает. Произошло это накануне китайского Нового года, когда огромные массы населения перемещаются по стране и вне ее. Не следует забывать. Что в городе Ухане работает консульство США, часть сотрудников которого, это не секрет, является кадровыми работниками ЦРУ. И это тоже косвенное доказательство".

Однако есть и другие мнения. Микробиолог, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий считает, что использовать данный термин неправомерно: "Коронавирус не является биологическим оружием", – так коротко прокомментировал он эту версию amic.ru, напомнив о существовании Конвенции ООН о запрещении биологического оружия.

По мнению микробиолога из Пермского национального исследовательского политехнического университета Александра Максимова, штаммы, подобные коронавирусу, являются следствием увеличения населения планеты, перенаселения тропических зон, а также увеличения миграционных потоков, приводит высказывание ученого "Российская газета". Он не считает появление коронавируса чем-то исключительным и неожиданным.

Также не верит в "оружейную" версию историк и писатель Алексей Волынец: "Не думаю, что в данном случае можно выдвигать какие-то конспирологические версии. Скорее всего, это закономерный эффект когда сотни миллионов людей, живущих достаточно скученно, регулярно в течение многих лет употребляют антибиотики... В таких условиях вирусы будут закономерно мутировать", заявил он в беседе с журналистом amic.ru.

Справка. Коронавирус – это целое семейство вирусов, которые могут вызвать целый ряд заболеваний у подхвативших их людей. Среди этих заболеваний – как обычная простуда, так и тяжелый острый респираторный синдром ("атипичная пневмония", ТОРС), воспаление пищеварительного тракта и пр. Микробы имеют сферическую форму, оболочку с редкими шипами и ворсинками, чем-то напоминающими корону солнца при затмении, от этого и произошло название – коронавирус. Всего в семейство коронавирусов насчитывается около трех десятков видов. Список далеко не полный, что подтвердила нынешняя вспышка эпидемии.



Коронавирус поражает дыхательную и нервную системы, желудочно-кишечный тракт, в условиях отсутствия лечебного и медикаментозного противодействия (на это требуется время) вирус несет смертельную опасность.



Впервые коронавирус был обнаружен еще в 1965 году у пациента с обостренной формой ринита. С тех пор вирус не слишком часто напоминал о себе, медики нашли средства для его нейтрализации. Однако в середине декабря 2019 года началась вспышка заболевания, вызванная новым, ранее неизвестным, коронавирусом, получившим название 2019-nCov. Случилось это в китайском городе Ухане в ходе вспышки заболеваемости пневмонией. Переносчиками заразы медики поначалу назвали змей и летучих мышей, но сегодня вирус обрел способность передаваться от человека к человеку, что многократно усилило его опасность.

История использования биологического оружия (справка)



К настоящему времени считается доказанным не более десяти случаев использования биологического оружия:

– Бубонная чума в Европе 1346 года. Ее занесли купцы, бежавшие из охваченного чумой города Кафы, который пытался захватить золотоордынский хан Джанибек. Не сумев взять город штурмом, он отдал приказ подбросить труп человека, умершего от чумы. Заразу подхватил кто-то из стражников, тащивших труп. Так чума проникла в город и заразила его обитателей, в том числе купцов, которые бежали вместе с ней в Европу, распространив на ее территории эпидемию.

– В 1763 году американские колонизаторы во время "освобождения" от индейцев территории Нового света привезли в их лагерь одеяла, зараженные возбудителем оспы.

– Великобритания в ходе разработки плана применения сибирской язвы против Германии протестировала использование спор болезни на одном из островов. После испытания остров оставался на карантине до 1990 года.

– В годы Второй мировой войны Япония использовала споры чумы в Маньчжурии и готовилась развить почин в городах Советского Союза в случае боевых действий против него.

– Советский Союз перед началом контрнаступления под Сталинградом вызвал через завезенных грызунов вспышку заболеваемости туляремией.

– Нацисты собирались в 1944 году заразить узников концлагеря Озаричи сыпным тифом и вызвать эпидемию заболевания среди советских военных.

– В годы Великой Отечественной войны нацисты в борьбе против партизан заражали колодцы тифом, дизентерией, холерой.

– Во время корейской войны Соединенные Штаты сбрасывали бактериологические бомбы на территорию КНДР, вызывая эпидемии различных болезней.

– В 1961-1962 годах американские военные проводили на территории японской Окинавы испытания спор патогенного грибка, поражающего рисовые поля. Испытания позволили, согласно отчету, "достигнуть частичного успеха в сборе полезной информации".