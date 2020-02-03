Больницу на 1000 человек построили в Китае за 10 дней

Китайские строители сдали в эксплуатацию временный госпиталь "Хошэньшань" в Ухане. На его строительство ушло 10 дней, сообщает канал CGTN.
Больница "Хошэньшань" занимает территорию в 34 тысячи кв.м и рассчитана на тысячу коек. Пациентов, зараженных коронавирусом, здесь будут принимать 1400 военных врачей.
А 5 февраля планируется открытие второго госпиталя – "Лэйшэньшань". Это учреждение сможет принять 1,5 тысячи пациентов.
На данный момент в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, эпицентр вируса, заражено более 9 тысяч человек. Количество летальных исходов превысило 300. Недавно от вируса 2019-nCoV скончался первый человек за территорией Китая.
Комментарии
у нас бы даже электричество не успели бы подвести к объекту)))))
сейчас в комментах объявятся диванные эксперты утверждающие что все было уже построено, и вообще, это все происки Путина и на самом деле ничего нету! А ВОЗ и весь мир дураки, они одни умные и на белом коне! )))
О! Китайцы научились строить хрущевки))))))
у нас бы даже электричество не успели бы подвести к объекту)))))
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Какое электричесТво? ) У нас бы 3 месяца только согласовывали документы )
Технологическая бездна между нами, все шире.
У нас мост не факт, что отремонтируют за два года.
Возможно вирус это выкосит нас раньше.
Да у нас бы согласовывать полгода со всеми инстанциями пришлось, год ждать выдачу разрешения на строительство, потом пару митингов прошло бы за сохранение зеленых зон. Затем конкурс по одбору генподрядчика. И три года строили. Потому что все украли, а денег не хватило и пришлось через суд менять подрядчика и до финансировать нового подрядчика.
В россии строили бы лет 5, и первоначальный бюджет на строительство, увеличился бы в 3 раза...
Дворец спорта. г. Барнаул. ул. Путиловская. 3000 мест - строительство 9 лет. Строительство не окончено
И чё? А они могут как Мы более чем 90%- ми населения одобрить поправки в Конституцию?
Вот чего надо на самом деле бояться - нацию, которая способна построить такой объект в такие короткие сроки и укомплектовать всем необходимым.
У нас бы скорее всего растянулось бы года на три, смета распухла раз в пять, а на первой и второй кнопке рассказали бы об очередной великой победе.
3.02.2020 10:29
- гость -
Могут, но и страну свою жуликам и ворам на растерзание не отдадут!
в совке, при условии работы в режиме трёх смен, круглосуточно, а так же при бесперебойном подвозе материалов, хрущёвку, пятёрку, строили под ключ за 21 день. таких примеров была куча, а то что затягивали со стройкой это было больше исключением из правил, но об этих случаях больше всего трубили, да и сейчас помнят только о них.
угу, и качество такое же - одноразовое
3.02.2020 11:00
в совке,
Вы, эта, лжете однако - у них больнички строят по стандартам, которые в РФ еще не освоили. Про оборудование можно и не говорить - Россия каменный век в сравнении...
А у нас туберкулёзную больницу в алтайке уже девятый год достроить не могут.
3.02.2020 11:03
- гость -
Имелось ввиду про нашу страну, в общем мы не до поняли друг\друга.
В СССР хрущёвки совсем не одноразовые. В окно посмотрите. Неизвестно что дольше простоит, хрущи или новоделы.
3.02.2020 11:09
- гость -
Ок, не понял! Просто бывал в китайских госпиталях и больницах - они не только своих лечат, но и зарабатывают баснословные деньги на лечении приезжих. Мы уже отстали навсегда...
У нас бы за такой срок, даже откаты бы не согласовали. Восхищаюсь китаем!
Интересно, за сколько дней китайцы очистили бы Барнаул от снега?
11:36, к обеду бы все расчистили.