Больницу на 1000 человек построили в Китае за 10 дней

Китайские строители сдали в эксплуатацию временный госпиталь "Хошэньшань" в Ухане. На его строительство ушло 10 дней, сообщает канал CGTN.

Больница "Хошэньшань" занимает территорию в 34 тысячи кв.м и рассчитана на тысячу коек. Пациентов, зараженных коронавирусом, здесь будут принимать 1400 военных врачей.

А 5 февраля планируется открытие второго госпиталя – "Лэйшэньшань". Это учреждение сможет принять 1,5 тысячи пациентов.

На данный момент в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, эпицентр вируса, заражено более 9 тысяч человек. Количество летальных исходов превысило 300. Недавно от вируса 2019-nCoV скончался первый человек за территорией Китая.