Больницу на 1000 человек построили в Китае за 10 дней

Китайские строители сдали в эксплуатацию временный госпиталь "Хошэньшань" в Ухане. На его строительство ушло 10 дней, сообщает канал CGTN.
Больница "Хошэньшань" занимает территорию в 34 тысячи кв.м и рассчитана на тысячу коек. Пациентов, зараженных коронавирусом, здесь будут принимать 1400 военных врачей.
А 5 февраля планируется открытие второго госпиталя – "Лэйшэньшань". Это учреждение сможет принять 1,5 тысячи пациентов.
На данный момент в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, эпицентр вируса, заражено более 9 тысяч человек. Количество летальных исходов превысило 300. Недавно от вируса 2019-nCoV скончался первый человек за территорией Китая.
Комментарии
у нас бы даже электричество не успели бы подвести к объекту)))))
сейчас в комментах объявятся диванные эксперты утверждающие что все было уже построено, и вообще, это все происки Путина и на самом деле ничего нету! А ВОЗ и весь мир дураки, они одни умные и на белом коне! )))
О! Китайцы научились строить хрущевки))))))
у нас бы даже электричество не успели бы подвести к объекту)))))
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Какое электричесТво? ) У нас бы 3 месяца только согласовывали документы )
Технологическая бездна между нами, все шире.
У нас мост не факт, что отремонтируют за два года.
Возможно вирус это выкосит нас раньше.
Да у нас бы согласовывать полгода со всеми инстанциями пришлось, год ждать выдачу разрешения на строительство, потом пару митингов прошло бы за сохранение зеленых зон. Затем конкурс по одбору генподрядчика. И три года строили. Потому что все украли, а денег не хватило и пришлось через суд менять подрядчика и до финансировать нового подрядчика.