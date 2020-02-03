Барнаульские полицейские задержали молодых закладчиков с крупной партией наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали двух молодых людей по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ.

Двое парней 1996 и 1999 годов рождения приехали в Барнаул, чтобы делать "закладки". Наркотические вещества они закупали в Новосибирске, в съемной квартире в Барнауле фасовали их и затем оставляли "закладки". Во время задержания у них изъяли 30 свертков, а в квартире нашли нерасфасованные наркотики.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет", – рассказали в МВД.

Ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности.